Довгая о втором месте в спринте: «Давно жду от себя такого результата. Но были некоторые моменты, которые мешали это сделать»

Биатлонистка Ксения Довгая прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону, где она стала второй с одним промахом.

– Сами от себя ожидали такого результата?

– На самом деле, я давно от себя его жду. Но были некоторые моменты, которые мешали это сделать, но я очень счастлива, что мне удалось сегодня и себя реализовать, и доказать еще раз, что работа нашей команды сейчас на уровне.

– До Носковой не хватило совсем чуть‑чуть.

– Вели меня фактически от того первого пологого подъема до конца трассы. Это и Виталий Викторович Норицын, и наши специалисты и тренеры их ХМАО‑Югры.

Всем спасибо, но чуть‑чуть не хватило, конечно. Екатерина посильнее на финишном круге была. Но и вообще по трассе, думаю.

– Вы сказали, что давно шли к этому результату. А чего не хватало? И что появилось сейчас?

– Моментами чего‑то не хватало в психологии, я где‑то просто перегорала, где‑то, наоборот, как‑то относилась не очень. И последний год меня мучали болезни.

Я, грубо говоря, тренировалась неделю, две неделю болела. Потом выходила, и все по новой. Сейчас мы решили эти проблемы и стало вот так хорошо.

– Это работа Истомина?

– Это его работа, Норицына и всех наших региональных тренеров и моего личного тренера. Всем им огромное спасибо, тем, кто верил в меня, несмотря на все неудачи, – сказала Довгая в эфире «Матч ТВ».