Виктор Майгуров: «Это лично моя компетенция – формировать штат сотрудников СБР. Лучшей кандидатуры на пост главного тренера, чем Ростовцев, не вижу»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону. 

«Это лично моя компетенция – формировать штат сотрудников Союза биатлонистов России. Советовался с коллегами.

Знаю Павла больше 30 лет как спортсмена, руководителя и тренера. Это наилучшая кандидатура.

Вакансия у нас больше двух лет, работы хоть отбавляй. Готовим документы в Минспорт, лучшей кандидатуры я не вижу», – сказал Майгуров.

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4 комментария

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Viks
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о назначении главного тренера России по биатлону не может быть и речи», – сказал Брюсов. --- Дикие джунгли...
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Viks
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«Это лично моя компетенция – формировать штат сотрудников --- А при чём тогда минспорта и ЦСП ?
--- У кого в штате главный тренер, кто ему зарплату будет платить? Дикие джунгли...
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Udokan
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- перед го вном не надо оправдываться - лучший ответ - это отстранение губошлепа от сборной.
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re#mn
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так то да, а утверждать?
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