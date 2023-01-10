Виктор Майгуров: «Это лично моя компетенция – формировать штат сотрудников СБР. Лучшей кандидатуры на пост главного тренера, чем Ростовцев, не вижу»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Это лично моя компетенция – формировать штат сотрудников Союза биатлонистов России. Советовался с коллегами.

Знаю Павла больше 30 лет как спортсмена, руководителя и тренера. Это наилучшая кандидатура.

Вакансия у нас больше двух лет, работы хоть отбавляй. Готовим документы в Минспорт, лучшей кандидатуры я не вижу», – сказал Майгуров.

Губерниев о назначении Ростовцева: «Самоуправство, волюнтаризм федерации биатлона России. Майгуров и СБР наплевали на приказы Минспорта»

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»