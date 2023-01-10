Губерниев о назначении Ростовцева: «Самоуправство, волюнтаризм федерации биатлона России. Майгуров и СБР наплевали на приказы Минспорта»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Виктор Майгуров Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.  

Ранее об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Как мне только что сообщил глава ЦСП Георгий Брюсов, союз никаких документов о назначении главного тренера сборной России не подписывал, главного тренера сборной официально нет.

Для того, чтобы назначить тренера, нужно пройти согласование в министерстве спорта и Центре подготовки сборных команд.

Кого назначили биатлонисты — это их собственное дело. Виктор Майгуров очень сильно побежал впереди паровоза, пожелаем ему удачи в этой пробежке, — сказал Губерниев.

«Никаких главных тренеров у сборной России по биатлону нет и в данной ситуации быть не может, потому что есть четкие критерии. Нужно три года быть старшим тренером или пять лет тренером сборной.

Никаких документов в Центре подготовки сборных команд России в лице Георгия Брюсова и Министерстве спорта не получали в отношении той или иной кандидатуры.

Поэтому сейчас Виктор Майгуров назначил главным тренером человека, который не просто нелегитимен, он вообще даже права тренировать никакого не имеет. Это просто самоуправство, волюнтаризм федерации биатлона России.

Коллега Майгуров и СБР не просто наплевали на приказы Министерства спорта, на здравый смысл. Они бегут впереди паровоза. Зачем все это нужно – я понять не могу.

Еще раз хочу сказать, что никаких главных тренеров у нас по биатлону нет в этой ситуации и быть не может. Группы прекрасно работают. Если нужно пристроить кого-то своего, ну назначьте, ребята, главным по тарелочкам, главным по пробежкам по утрам или по сидению на ужинах с Виктором Майгуровым. И все.

Ситуация анекдотическая, смешная. Еще раз хочу сказать: СБР, вы просто мои кумиры. Так держать, ребята, молодцы», – заявил комментатор. 

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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11 комментариев

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Olenyuksi
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Надеюсь Губера разорвет
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Kvik75
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Ответ тоторо
это врядли, газпром спонсор сбр, а матч тв дочка газпрома, тут скорее губерниеву ножки целовать будут, а ростовцеву какую нить должность в сбр придумают
хаха
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Vyshelzaj
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Ой, опять утираться пришлось? Так земля-то круглая: для одного комментатора не было одного чемпиона мира, зато теперь будет один старший тренер. Придется рупору биатлона надеть улыбку и готовить большое интервью с вновь назначенным. Или хотя бы выклянчить его согласие на оное
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закрыт по беспределу
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Мощное зарево
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тоторо
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Ответ Контрольный выстрел
Чую Дима скоро сам отправится в пешее путешествие ..))
это врядли, газпром спонсор сбр, а матч тв дочка газпрома, тут скорее губерниеву ножки целовать будут, а ростовцеву какую нить должность в сбр придумают
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Гекдениз Кардениз
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Первая стадия взрыва пукана Губера
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Schenker
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Губерниев перешел в борьбу. Подковерную.
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Лизавета Анна -Мария
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Будет лбом биться о стекло, но с упрямством, достойным лучшего применения, станет доказывать всему сообществу, что нет такой должности в лице Павла Ростовцева)
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selso99
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Занервничал пёс))
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sancho81
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Цепляется за последнюю надежду)
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Контрольный выстрел
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Чую Дима скоро сам отправится в пешее путешествие ..))
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