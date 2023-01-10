Виктор Майгуров: «На работу в СБР Ростовцев уже принят. Документы в Минспорта готовим»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Министерство спорта России Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России. 

«Павел Ростовцев с начала января приступает к работе в качестве главного тренера сборной России. Сейчас мы готовим документы для представления его кандидатуры на эту должность в Министерство спорта РФ.

На работу в СБР он уже принят, чтобы Павел Александрович мог незамедлительно приступить к своей работе.

Это назначение давно назрело. Павел Ростовцев не нуждается в каком-то специальном представлении. У него есть большой авторитет и у специалистов, и у болельщиков, а его богатый спортивный, тренерский и административный опыт несомненно помогут ему в должности главного тренера.

В ближайшее время мы официально представим его тренерскому составу сборной», — сказал Майгуров.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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8 комментариев

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volga_olga
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Кхм, а кто гонки из Рыбинска будет комментировать?
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Антон
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А сейчас есть вообще разница кто там какой тренер?
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Mukunku 64
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Проставляется будет, а то ребята интересуются?
А. Бабиков
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Александр Воронин
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Пожалейте пукан Губерниева... не сдюжит ведь... )))
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Viks
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В чьём штате главный тренер? В ЦСП или в СБР ?
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Никитос Рудых
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Губерниева назначте пресс-атташе)
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Arti22
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Губа, жыве
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закрыт по беспределу
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Димон ещë раз возразит
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