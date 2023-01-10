Виктор Майгуров: «На работу в СБР Ростовцев уже принят. Документы в Минспорта готовим»

Глава Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал информацию о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России.

« с начала января приступает к работе в качестве главного тренера сборной России. Сейчас мы готовим документы для представления его кандидатуры на эту должность в спорта РФ.

На работу в СБР он уже принят, чтобы Павел Александрович мог незамедлительно приступить к своей работе.

Это назначение давно назрело. Павел Ростовцев не нуждается в каком-то специальном представлении. У него есть большой авторитет и у специалистов, и у болельщиков, а его богатый спортивный, тренерский и административный опыт несомненно помогут ему в должности главного тренера.

В ближайшее время мы официально представим его тренерскому составу сборной», — сказал Майгуров.

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