Директор ЦСП: «На сегодняшний день документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону не поступали»

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Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону в ЦСП не поступали.

Ранее о назначении Ростовцева сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБРСергей Аверьянов.

«Есть определенный порядок согласования. На сегодняшний день документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону в ЦСП не поступали», – сказал Брюсов.

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4 комментария

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DD102DD
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Поступят после праздников.
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Viks
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У кого в штате главный тренер? В штате ЦСП?
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evgeniy
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Обычно кандидатуру негласно согласовывают, а уж потом подают официальные документы.
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e.banko88
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Ой начилось...
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