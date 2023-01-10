Директор ЦСП: «На сегодняшний день документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону не поступали»

Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону в ЦСП не поступали.

Ранее о назначении Ростовцева сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России ( ) .

«Есть определенный порядок согласования. На сегодняшний день документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону в ЦСП не поступали», – сказал Брюсов.