Директор ЦСП: «На сегодняшний день документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону не поступали»
Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону в ЦСП не поступали.
Ранее о назначении Ростовцева сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Есть определенный порядок согласования. На сегодняшний день документы о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону в ЦСП не поступали», – сказал Брюсов.
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