Юрий Каминский: «Еремина мне порекомендовали друзья-тренеры из Казахстана. Перспективы у него весьма неплохие»

Теги сборная России Максим Максимов Юрий Каминский сборная Казахстана Роман Еремин Кубок Содружества Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Романа Еремина в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани.

«Если честно, то чувствую опустошение. Был очень жесткий график соревнований. Мы видим по биохимии, что ребят идут на недовосстановлении.

Еремин сегодня выглядел хорошо. Во многом потому, что пропустил два старта у нас по болезни. По этой же причине и белорусы тут выглядят прекрасно. Они пропустили Уфу и вышли тут с новыми силами.

Стрельба Еремина – заслуга Максима Максимова, кого же еще. Рома действительно два года назад хотел закончить с биатлоном, там была мутная история в Казахстане, до сих пор непонятно, кто виноват.

Я им заинтересовался сам, точнее сказать, мне его порекомендовали мои друзья-тренеры из Казахстана. Советовали обратить на него внимание. Перспективы у него весьма неплохие.

Биатлон – вид спорта, где можно спокойно бегать до 35. По динамике у него есть время и потенциал для роста», – сказал Каминский.

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1 комментарий

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Афанасия
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Очень радостно за группу Каминского. Да, главная потеря - Серохвостов, но ему на смену быстроногие Корнев и Ерёмин пришли к ЮМ. Главное стрельбу наладить ( и Латыпову особенно)
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