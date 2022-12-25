Роман Еремин: «Переход в Россию не был запланированным, я собирался завершать карьеру. Так случилось – случайные разговоры, случайные встречи и вот я здесь»

Российский биатлонист прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани.

Ранее спортсмен выступал за сборную Казахстана.

«Это мой первый ноль на четырех рубежах за всю карьеру – вдвойне рад. Очень приятное чувство, когда работаешь чисто и тебе не приходится ногами решать проблемы, которые ты создал головой.

Когда на последнем рубеже я закрыл три мишени, то уже подумал, что достаточно близко к нолю и нужно постараться. И последние два выстрела вообще не думал, закрыл автоматом.

Катуха на трассе действительно классная, но проблема в том, что классная она у всех. Поэтому приходится на рубеже уже действовать, разбираться.

Переход в Россию не был запланированным. Я родился в Казахстане, приехал в Россию с другом, собирался завершать карьеру. Так случилось – случайные разговоры, случайные встречи и вот я здесь», – сказал Еремин в эфире «Матч ТВ».