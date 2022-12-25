Роман Еремин: «Переход в Россию не был запланированным, я собирался завершать карьеру. Так случилось – случайные разговоры, случайные встречи и вот я здесь»

Теги сборная России сборная Казахстана переходы Роман Еремин Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Роман Еремин прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани.

Ранее спортсмен выступал за сборную Казахстана.

«Это мой первый ноль на четырех рубежах за всю карьеру – вдвойне рад. Очень приятное чувство, когда работаешь чисто и тебе не приходится ногами решать проблемы, которые ты создал головой.

Когда на последнем рубеже я закрыл три мишени, то уже подумал, что достаточно близко к нолю и нужно постараться. И последние два выстрела вообще не думал, закрыл автоматом.

Катуха на трассе действительно классная, но проблема в том, что классная она у всех. Поэтому приходится на рубеже уже действовать, разбираться.

Переход в Россию не был запланированным. Я родился в Казахстане, приехал в Россию с другом, собирался завершать карьеру. Так случилось – случайные разговоры, случайные встречи и вот я здесь», – сказал Еремин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афанасия
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда к последней стойке подходил, очень страшно было, что будет фирменный застрел, в стиле наших прославленных олимпиоников. Но нет. Роман справился!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"катуха"
Пополняем словарный запас
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий