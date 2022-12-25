Василий Томшин: «Сегодня скольжение очень быстрое, трасса ледянистая. Гонка прошла очень быстро, все сумбурно»

Теги сборная России Василий Томшин Роман Еремин Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани (2-е место).

«Сегодня провел хорошую гонку, почти отличную. Думаю, неплохо набрал очков. Конечно, четыре ноля для меня лично важнее, чем кубковые очки, и также итоговое второе место тоже занесу себе в актив.

Сегодня скольжение очень быстрое, трасса ледянистая. Гонка прошла очень быстро, все сумбурно, даже не знаю, что сказать.

Сожаления о том, что не поборолся с Ереминым, нет – все, что было в моих силах, я сделал. Сожаление может быть только по поводу моего состояния, оно не идеальное на этих стартах», – сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».

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