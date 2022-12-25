Владимир Драчев: «Белорусские биатлонисты – молодцы, дают жару на российских стартах! Прекрасно, когда в соперниках есть такие сильные ребята и девчонки»

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) высказался об участии белорусских биатлонистов в Кубке Содружества и Кубке России.

«Белорусские биатлонисты молодцы, они вообще дают жару на российских стартах! Это важно для общего понимания нашей спортивной формы.

Одно дело, когда мы тренируемся сами по себе и соревнуемся между собой. Совсем другое — когда мы можем сравнить себя с ребятами, которые работают по другой системе, другим планам.

Вот мы и сравниваем сборные России и Беларуси. На первых стартах наши выигрывали больше, но теперь белорусы подтянулись, сравнялись и даже где‑то выигрывают.

Так что, конечно, это полезно для понимания правильности работы тренеров, улучшения нашей формы, оптимизации тренировочного процесса.

Прекрасно, когда в соперниках есть такие сильные ребята и девчонки, как белорусские биатлонисты», – сказал Драчев.