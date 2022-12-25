Владимир Драчев: «Белорусские биатлонисты – молодцы, дают жару на российских стартах! Прекрасно, когда в соперниках есть такие сильные ребята и девчонки»
Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об участии белорусских биатлонистов в Кубке Содружества и Кубке России.
«Белорусские биатлонисты молодцы, они вообще дают жару на российских стартах! Это важно для общего понимания нашей спортивной формы.
Одно дело, когда мы тренируемся сами по себе и соревнуемся между собой. Совсем другое — когда мы можем сравнить себя с ребятами, которые работают по другой системе, другим планам.
Вот мы и сравниваем сборные России и Беларуси. На первых стартах наши выигрывали больше, но теперь белорусы подтянулись, сравнялись и даже где‑то выигрывают.
Так что, конечно, это полезно для понимания правильности работы тренеров, улучшения нашей формы, оптимизации тренировочного процесса.
Прекрасно, когда в соперниках есть такие сильные ребята и девчонки, как белорусские биатлонисты», – сказал Драчев.
Форма ваша если коротко - российские сборники слабее вчерашних беларуских юниоров. Прошел декабрь, прошли морозы, прошла, прошло лето (привет Бабикову только сдавшему желтую майку), прошли и феерии.
"Вот мы и сравниваем сборные России и Беларуси."
Честно говоря, сравниваете несравнимое. Где Динара и Антон, топы КМ и где российские биатлонисты? Эдик редко на подиуме бывает. Серохвостов с Халили отдекабрили. Казакевич на стойке можно сразу даже не смотреть.
" На первых стартах наши выигрывали больше,"
Ну да, как всегда декабрили, стойко переносили привычный вам мороз, непривычный беларусам, проводили стрелковые тренировки, не давали беларусам ни очков ни призовых. Как только все это изменилось в другую сторону и декабрь почти прошел, ситуация предсказуемо и ожидаемо диаметрально изменилась.
"сравнялись и даже где‑то выигрывают."
Смех в зале. Сравнялись, даже где-то выигрывают. Ахаха.
"Так что, конечно, это полезно для понимания правильности работы тренеров,"
Правильность работы такая же как и на КМ в прошлом году. Динара и Антон далеко впереди, вы не на том уровне.