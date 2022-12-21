Стина Нильссон: «Я не в той форме, в которой хотелось бы. Было бы неплохо сделать перерыв на Рождество и погрузиться в работу»

Шведская биатлонистка Стина Нильссон оценила свое выступление на Кубке мира в нынешнем сезоне.

Сейчас Нильссон идет 52-й в общем зачете. В гонках этого сезона она еще не поднималась выше 30-го места.

«Я не в той форме, в которой хотелось бы – сейчас это совершенно очевидно.

Я уже давно нахожусь в спорте высших достижений и знаю, что иногда такое случается и нужно проявить упорство и хорошенько поработать.

Думаю, что было бы неплохо сделать перерыв на Рождество и по-настоящему погрузиться в работу. Провести несколько самостоятельных тренировок и вернуться к нужным ощущениям.

Затем я с нетерпением буду ждать новых соревнований. Но пока что будет приятно вновь вернуться домой, потренироваться и провести время в спокойной обстановке», – сказала шведка.

Нильссон – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам. В биатлон она перешла в 2020 году.