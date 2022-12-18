Мартен Фуркад: «Думаю, Йоханнес Бо скоро обойдет меня по количеству побед»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал, что его спад после сезона-2017/18 был связан с соперничеством с норвежцем Йоханнесом Бо.

– Я знал, что должен совершенствоваться, если хочу быть лучшим. Но я сделал больше, чем следовало. Я полностью истощил себя и покончил с собой как биатлонист.

– Это из-за Йоханнеса?

– Это была его вина. Потому что он стимулировал меня становиться все лучше и лучше. В конце концов, я не прислушался к своему телу в том, что касается отдыха и восстановления. Если бы не Йоханнес, я бы не совершил эту ошибку. Именно из-за него я слишком много тренировался, и именно поэтому потерпел неудачу в сезоне-2018/19, – сказал Фуркад.

Француз считает, что Бо опередит его по количеству побед. На этапе Кубка мира в Анси Йоханнес одержал 60-ю победу в карьере. У Фуркада их 83, у Уле Эйнара Бьорндалена – 95.

– Думаю, Йоханнес скоро обойдет меня, а вскоре после этого и Уле Эйнара. Он тот, кто может это сделать. Он начал в очень юном возрасте – побеждал в Ле-Гран-Борнане уже девять лет назад.

Если сравнивать со мной, то у меня было около десяти лет на высшем уровне. Если Йоханнес будет выступать на несколько лет дольше меня, у него есть возможность стать спортсменом с наибольшим количеством побед, – отметил Фуркад.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные