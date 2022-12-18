Мартен Фуркад: «Думаю, Йоханнес Бо скоро обойдет меня по количеству побед»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал, что его спад после сезона-2017/18 был связан с соперничеством с норвежцем .

– Я знал, что должен совершенствоваться, если хочу быть лучшим. Но я сделал больше, чем следовало. Я полностью истощил себя и покончил с собой как биатлонист.

– Это из-за Йоханнеса?

– Это была его вина. Потому что он стимулировал меня становиться все лучше и лучше. В конце концов, я не прислушался к своему телу в том, что касается отдыха и восстановления. Если бы не Йоханнес, я бы не совершил эту ошибку. Именно из-за него я слишком много тренировался, и именно поэтому потерпел неудачу в сезоне-2018/19, – сказал Фуркад.

Француз считает, что Бо опередит его по количеству побед. На этапе Кубка мира в Анси Йоханнес одержал 60-ю победу в карьере. У Фуркада их 83, у – 95.

– Думаю, Йоханнес скоро обойдет меня, а вскоре после этого и Уле Эйнара. Он тот, кто может это сделать. Он начал в очень юном возрасте – побеждал в Ле-Гран-Борнане уже девять лет назад.

Если сравнивать со мной, то у меня было около десяти лет на высшем уровне. Если Йоханнес будет выступать на несколько лет дольше меня, у него есть возможность стать спортсменом с наибольшим количеством побед, – отметил Фуркад.