Анастасия Гореева: «Меня всегда хвалили за последний круг, что я его классно бегаю – я напомнила себе об этом»

Биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

Сегодня Гореева одержала победу, допустив два промаха.

«Недовольна своим состоянием. Длинная гонка, сложно заставить себя бежать с первого круга. Бережешься и не можешь выложиться на все сто, чем я расстроена сегодня.

Смогла себя заставить прибавить только на пятом круге, когда увидела, что все равно вышла лидером, несмотря на два штрафа. Заставила себя бежать и отработать до последних метров. Меня всегда хвалили за последний круг, что я его классно бегаю – я напомнила себе об этом.

Четвертый рубеж всегда коварный. Я настраивалась, что у меня получится попасть в клуб зеро. Но так и не получилось. За 15 лет в биатлоне у меня так и не получилось стрельнуть ноль», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».