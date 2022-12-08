«Сборная Португалии? Без Роналду они, кажется, лучше играют». Российские биатлонисты рассказали о том, как смотрят ЧМ-2022 по футболу

Российские биатлонисты рассказали о том, как смотрят чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

«Не сказал бы, что я больше всех смотрю футбол. Саша Логинов — еще больше меня. Он прямо разбирается, знает фамилии, кто какой километраж проходит. Люблю футбол, сам играю часто. Сборная Португалии? Без Роналду они, кажется, лучше играют, ха‑ха», – сказал чемпион мира Максим Цветков.

«Смотрим многие матчи, кроме совсем поздних, которые в 12 часов ночи заканчиваются. Запомнилась игра сборной Марокко на чемпионате мира. Также мы болели за Японию в матче с Хорватией. Но серия пенальти не позволила японцам выйти дальше», – отметила серебряный призер Пекина-2022 Ирина Казакевич.

«Посмотреть, как несильные команды у сильных выигрывают, какое психологическое состояние у них. По эмоциям сразу видно, кому есть что терять на поле, а кому — нет», – рассказал трехкратный бронзовый призер Пекина-2022 Эдуард Латыпов.