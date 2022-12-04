Александр Тихонов: «Если нас не пускают на ЧМ, то в феврале нам необходимо проводить свой чемпионат внутри России»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что России нужно провести свой чемпионат мира по биатлону на фоне отстранения сборной от международных стартов.

«Хочу всех поздравить с такой хорошей гонкой (накануне на Кубке России прошли спринты – Sports.ru). Все были большими молодцами, что устроили нам не проходной этап, а очень близкую гонку. Это только начало сезона, все будет меняться. Однако то, что у наших биатлонистов есть самоотдача в условиях изоляции – это очень хорошо.

Но главная задача сезона – это подготовка к чемпионату мира. Федерация (Союз биатлонистов России – Sports.ru) должна быть готова ко всему. Если нас не пускают на чемпионат мира, то в феврале нам необходимо проводить свой чемпионат внутри России. Настоящий чемпионат подобный чемпионату в Финляндии.

Нам необходимо быть в тонусе и быть готовыми к Олимпиадам и следующим чемпионатам мира. Санкции и ограничения закончатся, и мы должны будем быть готовыми сразу ворваться на международные турниры и показать свою силу. Поэтому такой старт Кубка России – хороший знак, который показывает, что мы не опускаем руки и идем вперед», – сказал Тихонов.

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