Виктор Майгуров: «IBU точно не оставляет без внимания Кубок России»

Виктор Майгуров рассказал о взаимодействии с Международным союзом биатлонистов (IBU).

– Неофициальный контакт с IBU есть. Общались. Спрашивали о развитии лазерного биатлона в России. У нас есть винтовки, пробуем, но пока об этом не думаем.

– Следят ли из IBU за Кубком России?

– Думаю, они меньше следят за результатами, чем за тем, что вы пишете, ха-ха. Они читают все регулярно.

– Им интересен Кубок России?

– Не могу сказать. Без внимания они не оставляют это точно.

– А вам интересен Кубок мира?

– Не особо, потому что там нет наших спортсменов. Вообще не буду смотреть. Я в принципе телевизор редко смотрю, но, естественно, наши соревнования я смотрю. А так телевизор у меня не включается, – ответил глава Союза биатлонистов России (СБР).