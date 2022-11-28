Глава РУСАДА о претензиях WADA: «Законотворчество не в нашей компетенции. Мы должны отвечать исключительно за то, на что можем повлиять»
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала об итогах аудита со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Сообщалось, что WADA может продлить отстранение РУСАДА из-за несоответствия российского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА лишена статуса соответствия с декабря 2019 года.
«Несмотря на то, что даты аудита несколько раз переносились, в сентябре он все‑таки состоялся. Это очень важный для нас этап, и мы рады, что было принято решение о его проведении. Все направления операционной деятельности прошли проверку.
Полученное заключение говорит о том, что в целом РУСАДА является функционирующей надлежащим образом национальной антидопинговой организацией, в которой работают компетентные и преданные своему делу специалисты.
Все полученные рекомендации, касающиеся операционной деятельности и внутренних процедур, мы выполнили. Законотворчество не входит в компетенцию антидопингового агентства. РУСАДА должно отвечать исключительно за то, что входит в компетенцию агентства и на что действительно может повлиять», – сказала Логинова.
«Надеемся, что будет принято справедливое неполитизированное решение в интересах чистого спорта», – добавила гендиректор РУСАДА.
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