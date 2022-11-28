Шашилов об общении с иностранцами: «Была задача из угрюмой России сделать общительных людей. Я того же Самуэльссона поздравлял с Рождеством»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал об общении с иностранцами на Кубке мира.

– Как вам кажется, без России на Кубке мира в этом сезоне мировой биатлон много потеряет?

– Не уверен, что мировой биатлон потеряет что-то. Конечно, мы только наладили коммуникацию, спортсмены начали общаться. Задача была из угрюмой России сделать общительных людей, чтоб наши спортсмены, тренеры разговаривали с другими.

Да, нас не сильно воспринимали столько лет, но мы находили общий язык, я даже на Рождество всем тренерам подарки какие-то делал на стрельбище: ложки, вилки, матрешек дарили. И все как-то прониклись.

Те же шведы – не было вопросов, как-то все наладили. Того же Самуэльссона поздравлял и других. Они, конечно, удивлялись, но потом привыкли, что мы такие же и открыты к диалогу.

В Пекине и украинцы, и мы жили одной командой. Да, мы соревновались, но в жизни мы друзья и приятели. Я ни про одного украинца не могу сказать, что он плохой человек. Если мы выйдем опять на международные соревнования, не думаю, что кто-то от нас отвернется, – сказал Шашилов.