Антон Бабиков: «Цветков никогда не сдается. Кто бы что о нем ни думал, он верит в себя и реализует то, что хочет»

Российский биатлонист охарактеризовал своего партнера по команде .

«Сложно сказать про Максима два слова, у него много потрясающих качеств. Но главное – он никогда не сдается. Это знают все, кто слышал его историю. Последние годы он пребывал не в самых лучших своих кондициях, но вместо того, чтобы опустить руки и сказать, что недосягаема, он не сдался.

Он начал сезон с Кубка России. В его случае многие бы сказали, что Олимпиада, которая через пару месяцев, не мое. А он не просто поехал на Олимпиаду, но и оказался в миллиметре от того, чтобы стать олимпийским чемпионом.

Иногда все идет не по плану, не так как вы хотите, но умение найти выход из любой ситуации, но тут важно понять, что пока какое-то событие не случилось, у тебя есть возможность добиться успеха. В Максиме это есть. Кто бы что о нем ни думал, тренеры или соперники, он верит в себя и реализует то, что хочет», – сказал Бабиков.