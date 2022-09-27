«Активными в этом вопросе были Цветков, Бабиков и Халили». Майгуров рассказал о планах создать комитет спортсменов СБР

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о планах создать комитет спортсменов .

– В ходе недавней встречи со спортсменами вы предложили создать комитет спортсменов СБР по аналогии с IBU. Насколько спортсмены ухватились за эту идею и какие пожелания высказали?

– Я предложил создать такой комитет на примере IBU, чтобы была прямая возможность общения с руководством СБР. В конституции IBU прописано, что председатель комитета спортсменов автоматически является членом исполкома IBU и принимает участие во всех заседаниях. У нас пока такого не предполагается, потому что необходимо вносить изменения в устав, но в будущем я рассматриваю такую возможность. Это предложение было принято позитивно.

Мы в течение двух недель поможем им организационно провести выборы, а дальше они выберут своего руководителя. Активными в этом вопросе были представители сборной России Максим Цветков, и , но региональные спортсмены также задавали вопросы. Я высказал пожелание, чтобы выдвигаемые в комитет спортсменов кандидатуры были достаточно опытными. Также предложил им принцип гендерного равенства, на который также необходимо обратить внимание.

– Какие функции будут у этого комитета?

– Это будет хороший профсоюз, который есть в любой организации. В наше непростое время нам нужна конструктивная работа, поэтому мы организуем чат в мессенджере для оперативного обмена информацией. Для нас такой контакт тоже будет очень важен, – сказал Майгуров.