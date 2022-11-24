Анастасия Гореева: «Большая победа для меня, что я сегодня справилась со стрельбой, несмотря на мороз и отмерзшие пальцы»

Биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

– Таких громких успехов у вас еще не было?

– Были, конечно. И не такие – победа на юниорском чемпионате мира была. А на российских, конечно, нет. Большая победа для меня, что я сегодня справилась со стрельбой, несмотря на такой мороз и отмерзшие пальцы.

Отмерзли пальцы на руках и ногах – уже на стрельбе лежа не чувствовала абсолютно. Работала аккуратно, может, поэтому получилось сделать два ноля.

Я не заставляла себя, очень хотела стартовать. Мы готовились к этим стартам, ждали начала сезона. Я рада выступить и так успешно начать сезон.

На данном этапе состояние удовлетворительное, мы проделали огромную работу, находимся на небольшом загрузе, до оптимального состояния еще далеко. Думаю, еще будем разгоняться. Но в целом я довольна.

Когда наступили самые холода, русские все вышли на тренировки, несмотря ни на что. Белорусы попрятались в норки – пошли в тренажерный зал. Может, они не успели так адаптироваться, – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».