Александр Поварницын: «Очень соскучился по зимним стартам, даже несмотря на погоду. Хорошо, что гонка состоялась»

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (5-е место).

«Первая трудность – это то, что отмерзают конечности. Такой тяжелый момент. Плюс скольжение. При такой погоде тело гораздо меньше двигается, чем хотелось бы.

Очень соскучился по зимним стартам, даже несмотря на погоду. Я был заряжен стартовать. Хорошо, что гонка состоялась», – сказал Поварницын.