Пресс-атташе СБР: «Более 60% всего объема трансляций IBU отсмотрели зрители России и Германии. Очевидно, насколько IBU «выгодно» не иметь трансляций на Россию»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России ( ) рассказал о статистике просмотров соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов.

«В связи с жарким обсуждением того, что «Матч ТВ» не будет транслировать Кубок мира по биатлону, подкину немного цифири в костерок споров.

За прошлый сезон-2022/23 болельщики всех стран, на которые шли трансляции, отсмотрели соревнований под эгидой IBU в общей сложности на 579 377 556 часов (IBU используют такую метрику, в часах просмотров).

Из них 29,4% или 170 357 721 час пришлись на Россию. И это при том, что у нас не транслировали три последних этапа Кубка мира.

По факту более 60% всего объема трансляций в часах отсмотрели зрители двух стран – России и Германии (на долю немцев пришлось 31,43%). Третья страна в этом списке – Швеция (10%). Т.е. 70% часов трансляций продукта IBU приходятся на всего три страны.

Очевидно, насколько IBU «выгодно» не иметь трансляций на Россию. Ведь продажа медиаправ на свои соревнования – один из трех главных источников дохода Международного союза.

Этой весной IBU заключили новый контракт с Европейским союзом телевещателей (EBU) на новый олимпийский цикл 2022/26. Не секрет, что им уже пришлось обсуждать создавшееся положение – вряд ли кто-то из участников сделки счастлив от того, что телеаудитория враз похудела более чем на треть. Не будем забывать и Беларусь, которая «насмотрела» на 1,13%.

Кто еще вошел в Top-7? Франция – 8,12%, Чехия – 5,25%, Финляндия – 3,39%, Норвегия – 3,33%.

P.S. Не стоит сравнивать ситуацию с лыжами: FIS, в отличие от , федерация зонтичная и зарабатывает на горнолыжных видах и прыжках с трамплина, где россиян почти нет, а не на лыжных гонках», – написал Аверьянов.