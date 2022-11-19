Количество обвинительных приговоров российским спортсменам по допинговым делам на основе базы данных LIMS выросло до 166

Количество обвинительных приговоров по допинговым делам на основе базы данных Laboratory Information Management System (LIMS) московской антидопинговой лаборатории выросло до 166.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Дела, связанные с получением WADA данных и образцов на основе базы данных LIMS в 2019 году, продолжают рассматриваться.

Исполнительному комитету было сообщено, что еще по 28 делам были успешно вынесены обвинительные приговоры с момента последнего сообщения.

Таким образом, общее количество дел на данный момент достигло 166, и ожидается, что все случаи будут расследованы», – сообщила пресс-служба WADA.

В 2019 году данные базы LIMS были переданы , эксперты которого пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.