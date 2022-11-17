Александр Касперович: «Логинов уже зрелый спортсмен, он задумывается о своем будущем. Думаю, что на несколько лет Сашу еще хватит»

Тренер Александр Касперович рассказал о мотивации чемпиона мира по биатлону Александра Логинова на фоне отсутствия международных стартов.

«В этом сезоне, как известно, Кубок мира и мировое первенство для россиян закрыты. Поэтому главным турниром для Логинова станет чемпионат страны.

Есть ли у него проблемы с мотивацией? Не буду отрицать. Все-таки Саша привык бороться за медали совсем других соревнований…

С другой стороны, я всегда считал: если человек физически готов, он должен выступать на любых стартах. Вне зависимости, идет ли речь о международном или национальном уровне.

Логинов уже зрелый спортсмен, и, конечно, он задумывается о своем будущем. Особенно в нынешней политической ситуации.

Как долго он собирается выступать? Давайте в этом вопросе не будем бежать впереди паровоза.

Сейчас важно понять, что будет с российским спортом и в частности с биатлоном. Поэтому мы решили идти от сезона к сезону.

Думаю, что на несколько лет Сашу еще хватит. Главное – чтобы двери на международные соревнования для россиян открылись», – сказал Касперович.