Александр Касперович: «Юрлова решила продолжить тренировки. Она планирует выступать на чемпионате России»

Главный тренер сборной Санкт‑Петербурга по биатлону Александр Касперович заявил, что чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить карьеру.

«Юрлова решила продолжить тренировки. Она сейчас готовится под руководством отца, и делает это со всей серьезностью. Это очень опытная, ответственная спортсменка.

Катя планирует выступать на чемпионате России, для нее это будет главный старт сезона. Не сомневаюсь, что она сможет подойти к этим соревнованиям в хорошей форме», – заявил Касперович.