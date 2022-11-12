Йоханнес Бо считает, что слова Зайцевой про частичную мобилизацию исказили: «Пока не услышу это от нее самой, не особо верю»

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо считает, что слова двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой о частичной мобилизации в России могли исказить.

В октябре Зайцева сказала: «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять».

– Если я не услышу это от нее самой, я не особо верю в это, пока не доказано обратное.

Ты относишься к этим словам с недоверием?

– Да, это очень безнадежная цитата, – сказал Бо-младший.

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