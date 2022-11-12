Йоханнес Бо считает, что слова Зайцевой про частичную мобилизацию исказили: «Пока не услышу это от нее самой, не особо верю»

Норвежский биатлонист считает, что слова двукратной олимпийской чемпионки о частичной мобилизации в России могли исказить.

В октябре Зайцева сказала: «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять».

– Если я не услышу это от нее самой, я не особо верю в это, пока не доказано обратное.

– Ты относишься к этим словам с недоверием?

– Да, это очень безнадежная цитата, – сказал Бо-младший.