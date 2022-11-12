Тарьей Бо о словах Зайцевой про частичную мобилизацию: «Не знаю, сколько логики можно ждать от того, кто принимал допинг»
Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой о частичной мобилизации в России.
В октябре Зайцева сказала: «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять».
«Существуют культурные различия и разные способы общения. И, наверное, в России очень сильный патриотизм, который главенствует над логикой.
Но я не знаю, сколько логики можно ждать от того, кто принимал допинг. Возможно, дело в конкретном человеке», – сказал Бо-старший.
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