Тарьей Бо о словах Зайцевой про частичную мобилизацию: «Не знаю, сколько логики можно ждать от того, кто принимал допинг»

Норвежский биатлонист прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки о частичной мобилизации в России.

В октябре Зайцева сказала: «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять».

«Существуют культурные различия и разные способы общения. И, наверное, в России очень сильный патриотизм, который главенствует над логикой.

Но я не знаю, сколько логики можно ждать от того, кто принимал допинг. Возможно, дело в конкретном человеке», – сказал Бо-старший.