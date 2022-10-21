Зайцева о мобилизации: «Моя первая мысль – всех призывать. Даже я сама готова пойти, потому что мы умеем стрелять»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о мобилизации.

– Как думаете, частичная мобилизация должна касаться спортсменов, особенно состоящих в ЦСКА и «Динамо», имеющих офицерские звание ВС РФ и Росгвардии?

– Не хотелось бы резко высказываться... Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять.

Обязаны отдать долг Родине, но... Здесь много «но». Есть дети, есть родители... Каждый человек свой выбор делает. Прятаться? Я бы не пряталась. Но это личное мое мнение.

– Вас как женщину призыв если и коснется, то, вероятно, в последнюю очередь.

– Но я при погонах. Я майор Вооруженных сил в запасе. Хотя, конечно, в первую очередь должны призываться профессионалы, те, кто служил в армии.

Ну умеем мы, биатлонисты, стрелять. И что? В стрессовой ситуации кто из нас куда начнет стрелять? Поэтому надо тщательно разбираться по каждому мобилизуемому, что у него написано в военном билете, какая специализация и так далее.

– А у вас что написано?

– «Спортсмен-инструктор». И что я там буду делать, спортсмен-инструктор? По лесу бегать с винтовкой? Этому же надо обучаться.

Но если будет всеобщая мобилизация, конечно, мы все пойдем, – сказала Зайцева.