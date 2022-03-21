Тарьей Бо: «Многие пишут: «Тебе должно быть стыдно», «Тебе не будут рады в России»... Больше жалко их, чем себя»

Норвежские биатлонисты Тарьей Бо и рассказали о негативных комментариях, которые получили после высказываний на тему отстранения сборной России.

«Много кто пишет. Пожалуй, 20% комментариев – негативные, и 80% - позитивные. Когда ты высказываешься на подобные темы, косвенно критикуя одних и одновременно защищая других, вероятно, так и должно быть. Меня все устраивает.

Многие пишут: «Тебе следует быть осторожным», «Тебе должно быть стыдно», «Тебе не будут рады в России» и тому подобное. Больше жалко их, чем себя. На самом деле меня это никогда не волновало. Если ты знаешь, что отстаиваешь благое дело, это превосходит все», – сказал Бо.

«Мы занимаем позицию, которую считаем правильной. Я получил много положительных откликов, в том числе от россиян. Сейчас они говорят, что им запрещают доступ в инстаграм – думаю, чтобы избежать потока информации», – отметил Кристиансен.

Тренер норвежцев также столкнулся с негативными комментариями.

«Я получил реакцию со стороны россиян – они писали мне не слишком приятные слова. Сначала я был немного шокирован. Но что я могу сделать? Я отстаиваю то, во что верю», – сказал Мазе.

Он подчеркнул, что все равно важно сохранять контакт с российскими тренерами.

«Думаю, я свяжусь с ними после сезона, просто чтобы поддерживать контакт. Для меня важно поддерживать с ними связь и пытаться сделать так, чтобы они нас поняли. Это немного, но все равно можно попытаться кому-то помочь таким образом», – добавил специалист.

Тарьей Бо об отстранении российских биатлонистов: «Думаю, это правильно. Лучшее средство давления – это занять четкую позицию»

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