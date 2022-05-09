Тарьей Бо о встрече российских биатлонистов с Шойгу: «Пока что в этом виден символизм и это выглядит неправильным»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо высказался о встрече российских спортсменов с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Возможно, дело не в спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ – Sports.ru). Но сейчас это стоит особняком.

Будь я на их месте, я бы, наверное, отложил мероприятие. Пока что в этом виден символизм и это выглядит неправильным», – сказал Бо.

Стурла Хольм Лагрейд в свою очередь считает, что спортсмены должны проявлять свою гражданскую позицию вне зависимости от политической ситуации.

«Считаю важным, чтобы мы, спортсмены, осознавали, каково наше влияние и что мы поддерживаем, также важно, чтобы мы были информированы о происходящем.

Поэтому я думаю, что на спортсменах лежит определенная ответственность – занять твердую позицию, когда что-то идет не так», – заявил Лагрейд.

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