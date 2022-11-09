Долль об отстранении россиян: «Считаю это оправданным. Спорт – это политическая тема, которая используется для пропаганды»

Чемпион мира по биатлону высказался об отстранении сборных России и Беларуси от международных стартов.

Международный союз биатлонистов ( ) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

«Да, я считаю это оправданным. Эти страны сейчас не должны выступать. Спорт – это политическая тема, которая используется для пропаганды.

Так что международная федерация должна была вмешаться. Конечно, отдельных спортсменов жаль», – сказал Долль.

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