Долль об отстранении россиян: «Считаю это оправданным. Спорт – это политическая тема, которая используется для пропаганды»
Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль высказался об отстранении сборных России и Беларуси от международных стартов.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
«Да, я считаю это оправданным. Эти страны сейчас не должны выступать. Спорт – это политическая тема, которая используется для пропаганды.
Так что международная федерация должна была вмешаться. Конечно, отдельных спортсменов жаль», – сказал Долль.
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