Нуждов о мобилизации: «Что гражданину положено, то он и должен делать. Сам попадаю под призыв первой очереди»

Бывший вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов поделился мнением о частичной мобилизации в стране.

– Вам приходилось заниматься бронью для спортсменов в рамках частичной мобилизации?

– У федерации нет такой функции. Консультативно можем что-то предпринять, тема обсуждалась. Подход у всех такой, включая спортсменов и тренеров: действовать строго по закону. Пришла повестка – надо являться.

Можем написать письмо: действующий спортсмен такого-то уровня, выступает за такую-то сборную. Не ходатайство, а информирующий документ. Но выводить кого-то из-под закона мы не вправе, это просто некорректно.

– Ваша личная позиция: хорошо тренированные люди, умеющие отлично стрелять, подлежат мобилизации?

– Моя позиция совпадает с Конституцией и всеми нормативными актами: что гражданину положено, то он и должен делать. Сам попадаю под призыв первой очереди, поскольку полковник запаса, не достиг 55 лет, имею боевой опыт и востребованную ВУС. Сочтут нужным призвать – призовут.

– Разве спортсмены, радующие народ победами в трудные времена, не должны иметь преференции?

– Спортсмены, журналисты, актеры, чиновники – все мы в первую очередь граждане страны, – сказал Нуждов.

«Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку