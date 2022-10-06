Тарьей Бо пропустит сбор норвежской команды в Оберхофе, чтобы провести время с семьей

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал, что пропустит сбор норвежской команды в Оберхофе, чтобы провести время с семьей.

16 сентября Тарьей и его невеста Гита Симонсен стали родителями. Биатлонист рассказал, что роды были тяжелыми.

«Было очень много эмоций. Нам пришлось пробыть там неделю, быть под наблюдением [врачей], пока они следили за тем, чтобы показатели Арона стабилизировались. Ты видишь много судеб в такой больнице, и мы были в числе счастливчиков. Ты иначе смотришь на вещи. Все может пойти наперекосяк, но все прошло хорошо. У нас замечательная система здравоохранения. Так что большое спасибо больнице Уллевол.

Я хочу остаться дома, учитывая, что роды были такими тяжелыми. В таком случае нормально быть дома и помогать, пока я тренируюсь здесь, в Холменколлене.

Мне кажется, что сейчас уместно немного изменить фокус в жизни. Мне 34 года, и всю жизнь я стремился к достижениям в спорте. Я желал добиться успеха на Олимпийских играх, прежде чем я изменил свою жизненную ситуацию. Мне это удалось. Так что я всем телом чувствовал, что мы с Гитой были готовы стать родителями.

Думаю, это может быть здорово для всех. Возможно, я буду скучать по возвращению домой больше, чем когда-либо. Но я буду особенно собранным, как только покину семью. Тогда я должен, по крайней мере, завоевать несколько подиумов и увезти домой несколько побед. В противном случае дома меня отругают», – сказал Бо со смехом.