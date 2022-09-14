Экхофф, Ульсбю-Ройселанн, Тарьей Бо и Баккен не выступят на летнем чемпионате Норвегии

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф не выступит на летнем чемпионате Норвегии, который пройдет 16-18 сентября в Дрангедале.
Ранее Экхофф пропустила лыжероллерный фестиваль Blink и сборы норвежской команды в августе. Биатлонистка объясняла, что после большой общей нагрузки ей нужно время, чтобы восстановиться.
«Тириль по-прежнему нуждается в отдыхе, но она мотивирована и тренируется. Все под контролем тренеров», – заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
Также на летнем чемпионате Норвегии не выступят Марте Ульсбю-Ройселанн, Сиверт Баккен и Тарьей Бо.
У Ройселанн – легкая инфекция. Баккен восстанавливается от последствий перикардита. Тарьей Бо будет отсутствовать по семейным обстоятельствам – он и его невеста Гита Симонсен ожидают рождения ребенка.