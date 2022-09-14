Экхофф, Ульсбю-Ройселанн, Тарьей Бо и Баккен не выступят на летнем чемпионате Норвегии

Норвежская биатлонистка не выступит на летнем чемпионате Норвегии, который пройдет 16-18 сентября в Дрангедале.

Ранее Экхофф пропустила лыжероллерный фестиваль Blink и сборы норвежской команды в августе. Биатлонистка объясняла, что после большой общей нагрузки ей нужно время, чтобы восстановиться.

«Тириль по-прежнему нуждается в отдыхе, но она мотивирована и тренируется. Все под контролем тренеров», – заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Также на летнем чемпионате Норвегии не выступят , и Тарьей Бо.

У Ройселанн – легкая инфекция. Баккен восстанавливается от последствий перикардита. будет отсутствовать по семейным обстоятельствам – он и его невеста Гита Симонсен ожидают рождения ребенка.