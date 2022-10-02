Моника Хойниш-Старенга взяла паузу в карьере

Польская биатлонистка Моника Хойниш-Старенга объявила, что берет паузу в спортивной карьере на один год.

«После нескольких лет непрерывного тренировочного режима я решила, что мне нужен перерыв. Хочу отдохнуть как физически, так и морально, и нет лучшего времени для такого отдыха, чем послеолимпийский год.

Это совершенно не значит, что я ухожу из биатлона навсегда. Я по-прежнему планирую стартовать на Олимпийских играх в 2026 году», – сказала спортсменка.

Хойниш-Старенге 31 год. На чемпионате мира-2013 она взяла бронзу в масс-старте.