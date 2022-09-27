Резцова о 4-м месте в индивидуальной гонке: «Понимала, что я не в том состоянии, чтобы бороться ходом с сильнейшими. Большую ставку делала на стрельбу»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны в Чайковском (4-е место).

– Казакевич меня на второй стрельбе уже догнала, то есть отыграла около минуты. Прекрасно понимала, что я не в том состоянии, чтобы бороться ходом с сильнейшими. Большую ставку делала на стрельбу.

То, что не справилась с ветром на третьем рубеже, обидно, так как перед гонкой много спрашивала у тренеров, как реагировать на показания флажков. При ветре их крутило в разные стороны. Оказалось, поправки надо было делать не как я, а наоборот. Сегодня у меня самая лучшая деревянная медаль.

– Вы сегодня выступали в шортах. Не замерзли?

– Не замерзла. Даже на последних кругах было жарко, уже светило солнце. Очень рано проснулась и вышла на улицу, когда был плюс один градус. Подумала, что нужно надеть что‑то подлиннее. Потом решила, что гонка 15 км, успею согреться, поэтому выбрала шорты, – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».