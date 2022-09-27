Виктория Сливко: «Видимо, я разгоняюсь с каждым стартом. Мы с тренером готовимся к зиме, так что все идет по плану»

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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском (серебро).

«Гонкой очень довольна. На первом рубеже сама виновата – не сориентировалась, ветер был. Дальше собралась. Ходом не сдавалась, работала каждый круг, каждый выстрел. Очень рада, что удалось попасть на пьедестал.

Видимо, я только разгоняюсь с каждым стартом. Мы с тренером готовимся к зиме, так что у меня все идет по плану», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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