Виктория Сливко: «Видимо, я разгоняюсь с каждым стартом. Мы с тренером готовимся к зиме, так что все идет по плану»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском (серебро).

«Гонкой очень довольна. На первом рубеже сама виновата – не сориентировалась, ветер был. Дальше собралась. Ходом не сдавалась, работала каждый круг, каждый выстрел. Очень рада, что удалось попасть на пьедестал.

Видимо, я только разгоняюсь с каждым стартом. Мы с тренером готовимся к зиме, так что у меня все идет по плану», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».