Тамара Дербушева: «Сегодня удалось справиться со стрельбой, а ходом нужно еще поработать. Допустила ошибку стоя, потому что немного поторопилась»

Российская биатлонистка прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском.

«Тренеры кричали работать до конца, учиться отрабатывать финиш. Сегодня удалось справиться со стрельбой, а ходом нужно еще поработать. Допустила ошибку стоя, потому что немного поторопилась, но в целом довольна стрельбой. Погода была хорошая, когда стартовали – стало уже жарко. Это не сказывалось, на рубеже был штиль.

Планы? Главное – получать удовольствие, работать каждый день и искать что-то новое. Чему можно научиться у Казакевич? Технике и общему настрою – она мне часто показывает, пробую узнавать новое», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».