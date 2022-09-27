Тамара Дербушева: «Сегодня удалось справиться со стрельбой, а ходом нужно еще поработать. Допустила ошибку стоя, потому что немного поторопилась»

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Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском.

«Тренеры кричали работать до конца, учиться отрабатывать финиш. Сегодня удалось справиться со стрельбой, а ходом нужно еще поработать. Допустила ошибку стоя, потому что немного поторопилась, но в целом довольна стрельбой. Погода была хорошая, когда стартовали – стало уже жарко. Это не сказывалось, на рубеже был штиль.

Планы? Главное – получать удовольствие, работать каждый день и искать что-то новое. Чему можно научиться у Казакевич? Технике и общему настрою – она мне часто показывает, пробую узнавать новое», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

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