Сергей Коновалов: «Резцовой не хватает здоровой конкуренции в команде. Кристина далеко не в лучших кондициях»

Тренер сборной ХМАО-Югры по биатлону Сергей Коновалов считает, что Кристине Резцовой не хватает конкуренции.

Сегодня Резцова бежала эстафету за команду региона на летнем чемпионате России в Чайковском и выиграла золото.

«Понимаю, что Кристина работает индивидуально, что ее тренеры ведут, контролируют весь тренировочный процесс. Но, на мой взгляд, ей не хватает здоровой конкуренции в команде.

Как я понимаю, она далеко не в лучших своих кондициях. Поэтому трудно говорить, когда она подойдет [к оптимальным]. Но надо отдать ей должное, сегодня она проявила весь свой уровень и профессионализм. Думаю, она готова выступать хорошо», – заявил Коновалов.

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Резцова, Каплина, Носкова и Кудисова выиграли эстафету, команда Казакевич – 2-я, Сливко – 3-я