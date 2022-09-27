Кирилл Стрельцов: «Мне летом тяжело дойти до финиша, в индивидуалке тем более. Уже не помню, когда у меня это получалось»

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Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны в Чайковском (4-е место).

– Сегодня получилась у вас достаточно неплохая гонка, близко к подиуму. Как оцените свое выступление?

– В целом хорошо. Мне летом вообще тяжело дойти до финиша, в индивидуалке тем более. Я уже не помню, когда у меня это получалось.

– С чем ошибки на рубеже связаны?

– На первом рубеже я не понял с чем, чуть-чуть поддернул. На последнем рубеже думал попадание было, не знаю почему промазал.

– Как оцените для себя уже завершившийся первый летний этап предсезонной подготовки. В чем-то удалось прибавить по сравнению с прошлым сезоном?

– В целом доволен своими летними стартами. Повторюсь, мне летом просто тяжело даже дойти до финиша, – сказал Стрельцов.

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