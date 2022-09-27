Александр Поварницын: «Выражаю огромные соболезнования всем близким и родным пострадавших в трагедии в Ижевске. Крепитесь, мы с вами»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны в Чайковском (бронза).

«Гонкой до четверного рубежа был доволен. Не хватало энергии, чувствуется, что стартов было много. Немного устаешь после этого. Первый раз такое межсезонье. Чувствуется, что надо отдохнуть. Я достаточно спокойно к себе отношусь в плане всего, отключаю голову и раскладываюсь по дистанции.

Трагедия в Ижевске? Последний год на события очень не радует, мягко говоря. У нас между школами теплые отношения всегда были. Выражаю огромные соболезнования всем близким и родным пострадавших в трагедии. Крепитесь, мы с вами», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».