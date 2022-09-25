Кристина Резцова о победе в эстафете: «Не сказала бы, что все прошло по плану. Но главное – результат»

Биатлонистка Кристина Резцова оценила итоги эстафеты на летнем чемпионате России в Чайковском, где взяла золото в составе команды ХМАО-Югры.

«Я бы не сказала, что все прошло так, как мы планировали. Но в целом главное же – результат. И, в принципе, у меня была своя гонка.

Мне очень повезло, что я выходила с Настей Гореевой (выступающей за Московскую область – Sports.ru). Получилось вкатиться первый круг. Но, конечно, там две палки пришлось поменять, и все такое», – сказала Резцова.

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Резцова, Каплина, Носкова и Кудисова выиграли эстафету, команда Казакевич – 2-я, Сливко – 3-я