Алексей Нуждов: «Основная задача в том, чтобы этапы Кубка Содружества по организации, конкуренции, участникам и медийности были ничем не хуже Кубка мира»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) заявил, что организация стремится развивать внутренние турниры в условиях отстранения от международных стартов.

«У нас общественная организация, которая объединяет региональные федерации нашей страны. Главная наша задача заключается в том, чтобы развивать наш вид спорта в стране, чтобы он был как можно более массовый и профессиональный.

Желательно, чтобы уровень наш был лучшим в мире. Но на сегодняшний день мы отлучены от международных соревнований. Поверьте, мы не сидим сложа руки. Решаем ту задачу, которая в наших силах в этой ситуации.

У нас плотный контакт с белорусами. Гонки Кубка Содружества в Раубичах прошли настолько хорошо и интригующе, что их смотрела вся страна. Там были коллеги с «Матч ТВ», просмотры растут.

Мы должны так развивать вид спорта, чтобы иностранные коллеги не думали, что без них наш вид спорта станет хуже. Они должны видеть, что становится все лучше и лучше.

Наша основная задача в том, чтобы наши этапы Кубка Содружества по организации, конкуренции, участникам и медийности были ничем не хуже этапов Кубка мира.

Мы общаемся с иностранными коллегами в кулуарах. Нельзя говорить, что все однозначно придерживаются позиции, что Россию и Беларусь правильно отстранили. Результаты голосования на конгрессе IBU не отражают реальное мнение коллег.

Многие боятся, что и их отстранят, если они займут нашу позицию. Но гораздо больше представителей иностранных федераций за то, чтобы мы продолжали участвовать в мировом спорте», – сказал Нуждов в эфире «Матч ТВ».

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