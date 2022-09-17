Исполком IBU обсудит вопрос сохранения российскими и белорусскими биатлонистами квот на Кубок мира

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на одном из ближайших заседаний обсудит вопрос сохранения сборными России и Беларуси квот на Кубок мира. 

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине. Накануне конгресс IBU продлил отстранение.

«Вопрос квот команд еще не решен, он будет обсуждаться новым составом исполкома», – сообщили в IBU.

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