Анфиса Резцова: «Губерниев — двуличный человек! Я его очень не уважаю. А Гараничев молодец, не побоялся высказать правду»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Анфиса Резцова Евгений Гараничев Кристина Резцова Спорт-Экспресс Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала высказывание биатлониста Евгения Гараничева о Дмитрии Губерниеве.  

«Это очень похоже на Дмитрия. Я уважаю Женю Гараничева. Слышала, что о нем говорил Губерниев.

Даже на примере Кристины можно понять, как Дмитрий себя ведет. Когда она бежит хорошо — она молодец, так держать, а как чуть плохо — так сразу все забывается.

Губерниев — двуличный человек! Я его очень не уважаю! А Женя молодец, не побоялся высказать правду!» — сказала Резцова.

Евгений Гараничев: «В глаза Губерниев мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире всячески поливал»

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