Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала высказывание биатлониста Евгения Гараничева о Дмитрии Губерниеве.

«Это очень похоже на Дмитрия. Я уважаю Женю Гараничева. Слышала, что о нем говорил Губерниев.

Даже на примере Кристины можно понять, как Дмитрий себя ведет. Когда она бежит хорошо — она молодец, так держать, а как чуть плохо — так сразу все забывается.

Губерниев — двуличный человек! Я его очень не уважаю! А Женя молодец, не побоялся высказать правду!» — сказала Резцова.

Евгений Гараничев: «В глаза Губерниев мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире всячески поливал»