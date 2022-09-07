Выборы главы Союза биатлонистов России пройдут в Москве 14 октября

Внеочередная отчетно-выборная конференция биатлонистов России (СБР) пройдет в Москве 14 октября.

Об этом сообщил пресс-атташе организации Сергей Аверьянов.

Первый круг голосования на выборах главы СБР прошел 23 июня. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 2/3 голосов.

Действующего главу СБР Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, его соперника – 18. Для победы на повторных выборах будет достаточно простого большинства голосов.

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