Выборы главы Союза биатлонистов России пройдут в Москве 14 октября

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Внеочередная отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет в Москве 14 октября.

Об этом сообщил пресс-атташе организации Сергей Аверьянов. 

Первый круг голосования на выборах главы СБР прошел 23 июня. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 2/3 голосов.

Действующего главу СБР Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, его соперника Алексея Нуждова – 18. Для победы на повторных выборах будет достаточно простого большинства голосов. 

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?

«Я точно не пойду с ним в разведку». Раскол в биатлоне: тренер сборной выступил против президента, и его за это осудили

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные