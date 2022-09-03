Евгения Буртасова: «Этот год у меня будет «на чиле, на расслабоне». Буду выступать на соревнованиях, но некоторые пропущу»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, что будет пропускать старты в новом сезоне.
– Какой старт этой зимой будет для вас самым важным?
– Сложно сказать. Я целенаправленно снижаю нагрузку и лечусь. Была проделана достаточно большая работа перед Олимпиадой и ранее, поэтому этот год я хотела бы посвятить здоровью. Хочется маленько разгрузиться, в том числе психологически.
– То есть в этом сезоне многие старты будете пропускать во благо здоровью?
– Думаю, да. Этот год у меня будет «на чиле, на расслабоне», как говорят.
– Не было мыслей пропустить сезон целиком?
– Думаю, что это на пользу никогда не пойдет, так как сердце надо качать, а останавливаться нельзя. Мы просто снижаем объемы, нагрузки.
Я буду выступать на соревнованиях, но некоторые пропущу. Сделаю акцент на здоровье и восстановлении, – сказала Буртасова.