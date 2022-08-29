Латыпов о прозвище Буйвол из Камышлы: «Если болельщикам нравится, то и славно. Наверное, можно забрендировать и сеть парикмахерских открыть»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об отношении к прозвищу Буйвол из Камышлы.

«Если болельщикам нравится, то и славно. У меня негативного отношения к этому прозвищу не было никогда.

Наверное, можно забрендировать и сеть парикмахерских открыть, ха-ха (во время сборов Лытыпов подстриг партнера по команде Евгения Емерхонова – Sports.ru), раз уж я попробовал себя на этом поприще», – сказал Латыпов.

Тренер Латыпова: «Положительно отношусь к прозвищу «буйвол». Эдика это вдохновляет. Все благодаря Губерниеву, он его так назвал»