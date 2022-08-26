Виталий Норицын: «Организм Мироновой абсолютно не держит нагрузку. Это не нормально, надо разбираться, почему так реагирует организм»

Тренер сборной России Виталий Норицын рассказал о состоянии биатлонистки Светланы Мироновой.

Спортсменка готовится к сезону в группе Артема Истомина.

«Организм Светы абсолютно не держит нагрузку, мы постоянно работаем с корректировками, какое-то время она занимается в общей группе, а потом мы наблюдаем снижение по восстановлению.

Тогда начинаем менять подготовку. В таком режиме мы проработали все лето. Это не нормально, надо разбираться, почему так реагирует организм.

Скоро она пройдет более глубокое обследование. Кто ищет, тот всегда найдет. Определенные моменты, что именно надо проверить, мы обозначили.

В какие-то дни она будет участвовать в занятиях (тренировочной группы в Сочи – Sports.ru). Просто не всегда это удобно, учитывая ее график и график официальных тренировок», – рассказал Норицын.