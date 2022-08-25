Александр Касперович: «Думаю, мы увидим Логинова на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Все будет зависеть от его состояния»

Теги сборная России Александр Касперович Александр Логинов Кубок Содружества Биатлон

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович сообщил, что биатлонист, скорее всего, выступит на втором этапе Кубка Содружества.

Соревнования пройдут с 15 по 18 сентября в белорусских Раубичах.

«Его состояние не позволяло ему принять участие в сочинских стартах. Что касается выступления на следующем этапе, то, думаю, там мы его точно увидим.

Все будет зависеть от его состояния, в Раубичах запланирован тренировочный сбор, на который я тоже приеду, там и будет принято окончательное решение. Надеюсь, что все будет нормально», – сказал Касперович.

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