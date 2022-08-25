Александр Касперович: «Думаю, мы увидим Логинова на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Все будет зависеть от его состояния»

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович сообщил, что биатлонист, скорее всего, выступит на втором этапе Кубка Содружества.

Соревнования пройдут с 15 по 18 сентября в белорусских Раубичах.

«Его состояние не позволяло ему принять участие в сочинских стартах. Что касается выступления на следующем этапе, то, думаю, там мы его точно увидим.

Все будет зависеть от его состояния, в Раубичах запланирован тренировочный сбор, на который я тоже приеду, там и будет принято окончательное решение. Надеюсь, что все будет нормально», – сказал Касперович.